خبر في الجول - الأهلي يستطلع رأي حمودي لضمه.. وهذا موقف اللاعب

تحرك جديد في سوق الانتقالات المصرية. هنا نتحدث عن أحمد حمودي صانع ألعاب الزمالك وبازل السابق، وتحرك الأهلي لمعرفة رأي اللاعب في الانضمام للقلعة الحمراء.

نادي بازل السويسري أعلن يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com حدوث اتصالات هاتفية بالفعل بين أحد مسؤولي النادي الأهلي مع أحمد حمودي لاستطلاع رأيه في الانضمام إلى الأهلي في حالة أراد الجهاز الفني ذلك. اتصالات بدأت منذ فسخ اللاعب لعقده مع بازل.

ومن جانبه رحب حمودي بالانتقال إلى الأهلي ولم يُبدي أي اعتراض حول ذلك حسبما علم FilGoal.com.

حسام البدري المدير الفني للأهلي لم يحسم أمره حتى اللحظة بخصوص احتياجات الفريق سواء في سوق الانتقالات الحالي أو يناير المقبل. ولم يغلق الباب حول إمكانية ضم حمودي حسبما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وخرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ليشرح الحالة الوحيدة التي ستدفع الأهلي لضم حمودي، وهي طلب حسام البدري ذلك. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصير حمودي خصوصا مع وصول 3 عروض محلية للاعب من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وبتروجيت.

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