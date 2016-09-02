السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالبترول داخل محطة وقود فى مدينة أكتوبر

نشب حريق فى سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية داخل محطة وقود فى ميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى مقطورة مواد بترولية فى أكتوبر، وعلى الفور، تم انتقال ضابط إدارة الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات إطفاء للقيام بعمليات السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

و تبين نشوب الحريق فى المقطورة اثناء عمليات تفريغ حمولتها بتنكات محطة الوقود وتم منع خطر وصولها إلى حمولة السيارة منعاً لحدوث كارثة بالمنطقة، حيث تمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومحاصرة كرات اللهب، وإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح، وجارى انتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق