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إسبانيا تهزم بلجيكا وديًا بثنائية نظيفة

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إسبانيا تهزم بلجيكا وديًا بثنائية نظيفة إسبانيا تهزم بلجيكا وديًا بثنائية نظيفة

منتخب اسبانيا_أرشيفية

تغلب الإسباني، اليوم الخميس، على نظيره البلجيكى بهدفين نظيفين فى اللقاء الودى الذى جمع المنتخبين فى إطار الاستعداد لبدء مباريات تصفيات مونديال روسيا 2018.

سجل ثنائية فريق الماتادور ديفيد سيلفا نجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى فى الدقيقتين 34 و62 من ركلة جزاء فى الاختبار الأول للمدرب الجديد للمنتخب الإسبانى لوبيتيجى الذى تولى الفريق خلفا لفيسنتى ديل بوسكى بعد يورو 2016.

ويبدأ المنتخب الإسبانى مشواره بالتصفيات بمواجهة ليشتنشتاين يوم الاثنين المقبل ضمن المجموعة السابعة، بينما يواجه المنتخب البلجيكى نظيره القبرصى يوم الثلاثاء عن المجموعة 8.

وفى مباريات أخرى خسر المنتخب الهولندى أمام نظيره اليونانى بهدفين مقابل هدف وسحق البرتغال بطل أوروبا نظيره جبل طارق بخماسية نظيفة.

 

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