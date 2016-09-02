إطلاق الساعة الذكية “Zen Watch 3″ بمواصفات حديثة

كشفت شركة «Asus» عن عدد من المنتجات الذكية الراقية، والتى يأتي من ضمنها ساعتها المميزة Zen Watch 3، خلال مؤتمرها الصحفى فى برلين.

وتعد ساعة Zen Watch 3 أحد الساعات الراقية ذات المواصفات الجمالية الرائعة، فهى تأتى مدعومة بهيكل معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنها مقاومة للماء وتأتي فى تصميم دائرى بشاشة بمساحة 1.39 بوصة بدقة عرض 400×400 من نوعية AMOLED كما أنها تأتى مدعومة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3 لحمايتها.

وتعمل الساعة الجديد بنظام التشغيل Android Wear ويمكنها عرض الإشعارات المختلفة والاستجابة للأوامر الصوتية المختلفة، وتتبع النظام الخاصة بالمستخدم، كما أنها تعمل كساعة تقليدية يمكنها عرض الوقت بأكثر من 520 واجهة مختلفة.

وتمتلك الساعة الجديد زرًا إضافيًا على الجانب والذى يمكن للمستخدم تخصيصه للقيام بالعديد من الأمور، وتمتلك الساعة الذكية الجديد معالج Snapdragon Wear 2100 مع بطارية يمكنها العمل لمدة يومين متتابعين.