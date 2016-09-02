إيطاليا تسقط بثلاثية أمام فرنسا فى الاختبار الأول لفينتورا

سقط المنتخب الإيطالى فى فخ الهزيمة أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 1 – 3 فى اللقاء الودى الذى جمع المنتخبين مساء الخميس فى إطار استعداد المنتخبين لبدء تصفيات مونديال روسيا 2018.

وتقدم أنتونى مارسيال أولا لمنتخب الديوك فى الدقيقة 17 وهو الهدف الدولى الأول لنجم فريق مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل المهاجم جرازيانو بيلى للمنتخب الإيطالى فى الدقيقة 21، ولكن نجح أوليفيه جيرو فى إعادة التقدم للديوك مجددا فى الدقيقة 28 لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

فى الشوط الثانى نجح المنتخب الفرنسى من إضافة الهداف الثالث عن طريق لاعبه لايفن كورزاوا فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء ليسقط جيامبيرو فينتورا المدرب الجديد للمنتخب الإيطالى فى الأختبار الأول له مع الأتزروى.