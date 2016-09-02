نقل موظف لمستشفى بنى سويف العام لإضرابه عن الطعام بعد نقل مكان عمله

أضرب موظف بستشفي إهناسيا المركزي غرب محافظة بني سويف ،عن الطعام داخل المستشفي، عقب صدور قرار بنقله من عمله، وإسناد عمل آخر له.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفي إهناسيا المركزي، بدخول موظف يدعي “محمد محمد إسماعيل”، 32 عام، ومقيم ببندر المركز، في إضراب عن الطعام، عقب صدور قرار بنقلة من عمله كمشرف علي شبكة الإشغالات، وإرساله إلي العمل كامعاون خدمة بالنظافة.

وتم تحويلة لمستشفي بني سويف العام، لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12529/2016، جنح المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.