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القبض على شخصين لتحصيلهما رسوم إنتظار السيارات بإيصالات مزورة فى مطروح

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القبض على شخصين لتحصيلهما رسوم إنتظار السيارات بإيصالات مزورة فى مطروح القبض على شخصين لتحصيلهما رسوم إنتظار السيارات بإيصالات مزورة فى مطروح

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى على شواطئ مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، من ضبط شخصين انتحلا صفة موظفين تابعين للمحافظة، لتحصيل رسوم انتظار السيارات من خلال استخدام دفاتر إيصالات مزورة.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط “عبد السلام .ع. ى”، مواليد 1986 – عاطل مقيم العزبة الغربية فى مرسى مطروح- و “عبد الفتاح أ أ ج” – مواليد 1977، مقيم بمدينة سيدى برانى- أثناء قيامهما بتحصيل مبالغ مالية مقابل انتظار السيارات بطريق الكورنيش، وانتحالهما صفة موظفين تابعين للمحافظة مكلفين بتحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بطريق الكورنيش، وضبط بحوزتهما دفتر إيصالات ومبلغ 750 جنيها.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبأن المبلغ المالى المضبوط متحصل من المصطافين نظير انتظار السيارات الخاصة بهم.

تم التحفظ على المتهمين ودفتر الإيصالات والمبلغ المالى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

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