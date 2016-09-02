إطلاق أول لاب توب “منحني” في العالم

كشفت شركة «Acer» للمنتجات الإلكترونية، خلال مؤتمر صحفي عقد فى برلين عن أول كمبيوتر محمول فى العالم بشاشة منحنية، وتقول الشركة إن الابتكار الجديد يجعل الجهاز مثيرًا للغاية بالنسبة لألعاب الفيديو، فكان فى الماضي أجهزة التيلفزيون هي التي تأتي مع مزايا الشاشة المنحنية وليست أجهزة الكمبيوتر، وأشارت الشركة التايوانية أنها حصلت على التكنولوجيا الجديدة من شركة ناشئة.

وجهاز الكمبيوتر المحمول الجديد من آيسر يحمل اسم “Predator notebook” ومزود بشاشة قياسها 21 بوصة، ووضعها المنحنى قالت الشركة عنه إنه الأول من نوعه فى العالم.

وقال “جون ميديما” أحد مديرين الشركة لموقع “bbc” البريطاني إن انحناء الشاشة يطابق المنحنى الطبيعي للعيون ويعطى مقاومة لمجال الرؤية، وهذا يتيح للناس التقاط أفضل التفاصيل فى الألعاب، واكتشاف الأعداء بشكل أكثر سهولة وإثارة.

يذكر أن الشاشات المنحنية تستخدم على نطاق واسع فى دور السينما وظهرت للمرة الأولى فى التيلفزيون منذ حوالى 3 سنوات.