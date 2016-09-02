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أوباما يقرر تمديد مهمة القوات الأمريكية ضد داعش في ليبيا لشهر آخر

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أوباما يقرر تمديد مهمة القوات الأمريكية ضد داعش في ليبيا لشهر آخر أوباما يقرر تمديد مهمة القوات الأمريكية ضد داعش في ليبيا لشهر آخر

الرئيس الأمريكي باراك أوباما_أرشيفية

قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، تمديد مهمة القوات الأمريكية التي تقاتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا لمدة شهر أخر.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية، أن هذا القرار الذي جاء بناء على طلب من قادة عسكريين كبار من شأنه الإبقاء على تواجد بارجتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل ليبيا لمواصلة استهداف عناصر داعش ومساعدة القوات الحكومية الليبية التي تقاتل فلول هذه العناصر الإرهابية في مدينة سرت .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لم تكشف رسميا عن تمديد بقاء البارجتين الأمريكيتين قبالة سواحل ليبيا أو الاستمرار في ضرب عناصر داعش ، وهى المهمة التي كان محددا لها في الأصل 30 يوما فقط.

أ ش أ

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