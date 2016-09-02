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محكمة أوكرانية تصدر قرارًِا بتوقيف وزير الدفاع الروسي وتقديمه للمحاكمة

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محكمة أوكرانية تصدر قرارًِا بتوقيف وزير الدفاع الروسي وتقديمه للمحاكمة محكمة أوكرانية تصدر قرارًِا بتوقيف وزير الدفاع الروسي وتقديمه للمحاكمة

وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو_أرشيفية

سمحت المحكمة المركزية في العاصمة الأوكرانية كييف، بتوقيف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، لتقديمه للمحكمة والنظر في مسألة اعتقاله.

وبحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية جاء في بيان المحكمة، اليوم “في 26 أغسطس نظر قاضي التحقيق في المحكمة الجزائية التابعة لمنطقة بيشيرسك في كييف… نظر في طلب للحصول على ترخيص باعتقال المشتبه فيه… وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، المواطن الروسي… الذي ولد في مدينة تشادان…”.

وأشار البيان إلى أنه يمكن أن يتم توقيف المتهم لمدة 35 ساعة، للنظر في القضية، وسيستوجب الأمر الإفراج عنه أو تقديمه بعد ذلك إلى قاضي التحقيق، في المحكمة التي أعطت الإذن بتوقيفه.

وتجدر الإشارة، بحسب البيان، إلى أن القرار يفقد قوته القانونية في 26 فبراير 2017 أو قبل ذلك التاريخ إذا تم توقيف المشتبه فيه، أو جرى سحبه [القرار] من طرف المدعي العام.

يذكر أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، نشر قائمة في الأسبوع الماضي، تتضمن مسئولين رفيعي المستوى من روسيا، بينهم وزير الدفاع الروسي، الذي أعلن أنه يشتبه بارتكابه جرائم تمس الأمن القومي الأوكراني.

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