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وزير التعليم العالى يفتتح غرف تحكم كاميرات المراقبة بجامعة المنيا

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

 

​افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، واللواء طارق نصر محافظ المنيا، غرف التحكم بكاميرات المراقبة، وذلك بحضور السادة رؤساء الجامعات المصرية، جاء ذلك عقب اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، الذي عقد بجامعة المنيا مساء الخميس​​.

وصرح الدكتور جمال أبو المجد، بأن غرف التحكم بكاميرات المراقبة، توفر وتضمن الحراسة والأمن لجميع مداخل ومخارج وإدارات وكليات الجامعة، وهو ما يتيح للأمن الإداري بالجامعة، أداة جديدة ومتطورة تساعدهم علي توفير الأمن والسلامة للطلاب والمنشآت الجامعية​​.

وأضاف اللواء بدر عمر مدير الأمن الإداري بالجامعة، بأنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المخابرات المصرية، وتم وضع كاميرات المراقبة من قبل مختصين لمسح جميع الشوارع والمنشآت داخل الجامعة​​.

 

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