الـ«CNN» : النظام المصرفي العالمي تحت تهديد هجمات الهاكرز

كشف تقرير حديث نشره موقع “cnn” الأمريكي، أن النظام المصرفي العالمي لا يزال معرضًا للهجمات الإلكترونية التى يشنها الـ”هاكرز”، إذ قالت الشبكة التى تربط بنوك العالم معًا “سويفت” إنها حددت هجمات إلكترونية جديدة تستهدف أعضاءها، لذلك فهى تحذرهم من أجل تعزيز الأمن الخاص بشبكاتهم فى مواجهة الهجمات المستمرة، ولم يتم الكشف عن أسماء البنوك المعرضة بشكل أكبر للاختراق.

وحذر Gottfried Leibbrandt الرئيس التنفيذى لـ “سويفت”، من أن الهاكرز والمحتالين يتبعون العديد من الحيل المختلفة، ويمكن أن تكون هناك بنوك كبرى معرضة للخطر ولم تدرك ذلك بعد.

ويأتى هذا التحذير فى أعقاب الهجمات الإلكترونية التى تم شنها خلال الفترة الماضية على البنوك فى بنجلاديش وفيتنام والفلبين والاكوادور، عن طريق البرامج الضارة التى تستخدم للتحايل على الأنظمة الأمنية المحلية، وفى بعض تلك الحالات، تمت سرقة أموال طائلة.

وحقق الهجوم الذى تم شنه على البنك المركزى فى بنجلادش 101 مليون دولار، وهناك هجمات أخرى تسببت فى سرقة 12 مليون دولار، لذلك حثت “سويفت” البنوك لحماية أنفسها ضد تلك الهجمات واتباع الأساليب الحديثة.