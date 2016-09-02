سفارة الدولة في أميركا تحذر المواطنين من عاصفة هيرمن

حذرت سفارة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية الطلاب والمواطنين الإماراتيين في فلوريدا وخليج المكسيك، من عاصفة هيرمن الليلة الماضية وطالبت السفارة في تدوين عبر حسابها في "توتر"أعادت تغريدة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حسابها الرسمي الراغبين في المساعدة بالاتصال على الرقم 5530-431-202.

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