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الرئيس العراقي يصادق على قانون “العفو العام” تمهيدا لتطبيقه

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الرئيس العراقي يصادق على قانون “العفو العام” تمهيدا لتطبيقه الرئيس العراقي يصادق على قانون “العفو العام” تمهيدا لتطبيقه

فؤاد معصوم

صادق رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم على قانون قانون “العفو العام” وتم إرسال القانون للنشر في الجريدة الرسمية تمهيدا لتطبيقه.

ويعتبر القانون هو أحد بنود الاتفاق بين القوي السياسية لتشكيل حكومة حيدر العبادي وهو خطوة هامة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين المكونات العراقية.

وقال مستشار رئيس الجمهورية المهندس شروان الوائلي – في تصريحات صحفية له اليوم الخميس – إن الرئيس معصوم صادق على قانون “العفو العام” الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس الماضي.

وفيما يتعلق بإعلان حكومة العبادي عزمها تقديم تعديل على بعض فقرات القانون الخاصة بشمول جرائم الإرهاب والاختطاف, وأشار الوائلي إلى أنه في حال إقرار ذلك وموافقة البرلمان سيرسل لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وكان البرلمان العراقي وافق على قانون “العفو العام” الذي تأجل مشروعه مرات عديدة لغياب التوافق السياسي حوله بين كتلتي “التحالف الوطنى” الشيعي و”القوي العراقية “السني, وصوت البرلمان يوم الخميس الماضي على مشروع القانون بعد ادخال تعديلات على صياغته تم التوافق السياسي عليها بعد اجتماع الجبوري مع رؤساء الكتل النيابية.

أ ش أ

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