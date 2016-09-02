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مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بزفتى

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مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بزفتى مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بزفتى

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بطريق قرية الغريب التابعة لمركز زفتى وسرقة التوك التوك الخاص به.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز زفتى، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة سائق يدعى “محمد.ا.ع” – 45سنة – مقيم كفر عنان – دائرة قسم زفتى ملقاة بجوار أرض زراعية بطريق قرية الغريب دائرة مركز زفتى وانتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث وتبين وجود كدمة فى وجه المجنى عليه ونزيف بالأذن اليمنى.

ووجه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وضباط مباحث مركز زفتى برئاسة الرائد على أبو زهرة رئيس وحدة مباحث المركز ويكثف فريق البحث جهوده لتحديد مرتكبى الواقعة وإلقاء القبض عليهم.

 

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