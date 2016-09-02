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«زهرة حلب» لهند صبري يمثل تونس بالأوسكار

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«زهرة حلب» لهند صبري يمثل تونس بالأوسكار «زهرة حلب» لهند صبري يمثل تونس بالأوسكار

هند صبري

كتب: هاني صابر

إختارت اللجنة المشكلة من وزارة الثقافة التونسية، فيلم ” زهرة حلب”للنجمة هند صبري ، ليمثل تونس رسميًا في مسابقة الأوسكار أفضل فيلم اجنبي .

الفيلم من تأليف الباهي بالاشتراك مع ريا العجمي، وبطولة النجمة هند صبري وهشام رستم وباديس باهي ومحمد علي بن جمعة.
> وتدور أحداثه حول “سلمى أم شابة ، 37 سنة، تعيش تغيرات تونس بعد الثورة، بالإضافة لتغيرات طرأت على ابنها الوحيد المراهق. تتأزم الأحداث حينما يختفي ابنها في ظروف غامضة .

ويمثل الفيلم عودة النجمة التونسية هند صبري للعمل في بلادها بعد غياب سبع سنوات منذ أخر مسلسلاتها “مكتوب”، بينما 14 سنة سينمائيًا منذ فيلم “عرايس الطين” عام 2002 مع المخرج الكبير نوري بوزيد.

 

 

 

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