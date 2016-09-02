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النواب: زيارة السيسي للهند والصين لزيادة الصادرات ورفع معدلات التجارة

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النواب: زيارة السيسي للهند والصين لزيادة الصادرات ورفع معدلات التجارة النواب: زيارة السيسي للهند والصين لزيادة الصادرات ورفع معدلات التجارة

السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذة الجولة تأتي في اطار ااستراتيجية المصرية المتميزة المتعددة المحاور، وأحد محاورها اانفتاح علي الشرق، مؤكدًا أن تتطلع لزيادة الصادرات ورفع معدلات التجارة، وتشجيع التجارب الهندية التي تستثمر في مصر، والعمل علي زيادتها بشكل أكبر.

وأضاف العرابي في تصريحات صحفية، أنه يعتبر اﻷقتصاد الهندي ًا واعدًا، يحقق معدلات نمو سريعة ويمكن لمصر اﻷستفادة من هذة التجربة، حيث تتشابة الظروف في الدولتين، وتشكل زيارة سيادتة للهند علي أحداث ساسيات السياسة المصرية الخاصة بدعم العلاقات مع دول الجنوب.

وأوضح أن مشاركة مصر للمرة اﻷولي كضيف علي قمة العشرين، يعد إنجازًا سياسيًا واقتصاديًا يعترف ببزوغ مصر كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويتوقع أن يكون ملف ااستثمار هو اﻷهم، حيث تشكل القمة فرصة لعرض اإمكانات المصرية لاستيعاب استثمارات جديدة، كما تتيح القمة فرصة ممتازة للقاءات ثنائية مع بعض القادة، وتوقع العرابي ان يكون الملف اﻷقتصادي حاضرًا بقوة خلال هذة الجولة لدفع التجارة والاستثمار والتدفق السياسي.

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