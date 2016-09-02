10 أطعمة ظاهرها صحي.. وباطنها ضار

أصبح الرجيم اتجاهًا سائدًا في المجتمع، وانتشرت العديد من الحميات الغذائية والسعي لتناول الأطعمة الصحية، ولكن هل الأطعمة التي نظنها صحية، هي فعلًا كذلك؟

وتقدم «ONA» 10 أنواع من المأكولات التي نظنها صحية، ولكنها ليست كذلك :

1- ألواح الطاقة

يلجأ العديد من متتبعي الحميات الغذائية إلى تناول ألواح الطاقة كوجبة خفيفة صحية، ولكن بعض هذه الألواح تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذا عليك قراءة المكونات جيدًا، والتأكد من نسبة السكر والسعرات الحرارية.

2- المشروبات الغازية الدايت

تخدع المُحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الدايت الجسم، فيفرز الأنسولين ويتحول هذا السكر إلى دهون.

3- الشوفان الجاهز

تحتوي بعض علب الشوفان على النكهات وتكون محلاة بالكثير من السكر، ومن ثم تزداد السعرات الحرارية فيه، ويمكنك تناول الشوفان الطبيعي للحصول على الطاقة اللازمة لمدة أطول وفقدان الوزن.

4- مخبوزات الردة

تضيف العديد من المخابز الكثير من الصوديوم والسكر، لإضفاء الطعم على مخبوزات الردة، ويمكنك إعداد المخبوزات في المنزل للتأكد من المكونات.

5- ساندويتشات اللحوم الجاهزة

عادة ما يُضاف إلى اللحوم المعلبة الكثير من الملح والمواد الحافظة، لذا يفضل إعدادها في المنزل.

6- الفواكه المجففة

تستعين الشركات بثاني أكسيد الكبريت لحفظ الفواكه، كما تضيف السكر لتحلية الطعم.

7- المخبوزات المملحة

يستخدم الدقيق الأبيض في صنع هذه المخبوزات، ويتحول الدقيق الأبيض سريعًا إلى سكر داخل الجسم، ما يزيد من إفراز الأنسولين، ومن ثم تشعر بالجوع مرة أخرى، ويفضل تجنب تناول هذه المخبوزات ليلًا، والاستعاضة عنها بالأغذية الغنية بالبروتين والألياف.

8- اللبن خالي الدسم

وكما يخلو اللبن خالي الدسم من الدهون، فإنه يخلو من الفيتامينات الأساسية، ولتعويض هذا النقص، تُضاف الفيتامينات الصناعية، لتعويض البروتين والكالسيوم المفقود خلال عملية فصل الدهون.

9- العصائر الجاهزة

تضم الفواكه في حالتها الأصلية الألياف المفيدة والفيتامينات والعناصر الغذائية داخل القشرة، وهي العناصر التي تفقدها الفواكه عند العصر، بالإضافة إلى أن العصائر لا تحتاج إلى مضغ، فيذهب الفركتوز مباشرة إلى الكبد الذي يمكنه تخزينه في صورة دهون.

10- الزبادي بالفواكه

تحتوي علبة الزبادي بالفواكه الواحدة على الكثير من السكر، ويمكنك الاستعاضة عنها بالزبادي السادة، وإضافة بعض قطع الفواكه الطبيعية.