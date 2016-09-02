برشلونة ينفي اتهامه بتحريض ميسي على عدم اللعب مع الأرجنتين

أكد ألبرت سولير، مدير العلاقات الرياضية بالنادي الكتالوني، اليوم الخميس، أن البارسا بريئ تماما من هذه الاتهامات في أعقاب عاصفة الانتقادات التي تعرض لها برشلونة بسبب الاتهامات التي حاصرته بتحريض ليونيل ميسي على عدم اللعب مع منتخب الأرجنتين بسبب شعوره بألم في العضلات, .

وكان ميسى قد شكا من ألم في العضلات قبيل لقاء الأرجنتين مع أوروجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بروسيا مما دفع الكثيرين إلى اتهام برشلونة بتحريض النجم الأرجنتيني الأشهر على عدم اللعب مع منتخب بلاده.

وقال سولير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس, في برشلونة إن ميسي شعر بألم في العضلات وكان يجب أن يخضع لفحوصات طبية قبل السفر مع ضرورة أن يقدم الجهاز الطبي التابع للفريق رأيه في الإصابة .

وأضاف سولير أن برشلونة لا يمكنه منع ميسي من اللعب للأرجنتين ولكنه يجب أن يكون لديه وجهة نظر حتى لو تعارضت مع رؤية أطباء منتخب التانجو.

يذكر أن المدير الفني للأرجنتين ألبرتو باوزا كان قد صرح بأن برشلونة لا يرغب في مشاركة ميسي مع التانجو أمام أوروجواي.

أ ش أ