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خبير بترول: «خليج السويس» يسبح على آبار عملاقة من الزيت السائل

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خبير بترول: «خليج السويس» يسبح على آبار عملاقة من الزيت السائل خبير بترول: «خليج السويس» يسبح على آبار عملاقة من الزيت السائل

 

الخبير البترول الدولي، مهندس إبراهيم حسان

قال الخبير البترول الدولي، مهندس إبراهيم حسان، إن انتاج من الغاز يصل لـ 4.5 مليار قدم فى اليوم، مشيرًا إلى أن احتياج مصر 6.5 مليار ما يدفع الدولة لاستيراد الفارق أوالتعويض بالمازوات وبعض المحروقات، لافتًا إلى أن مصر تدفع 15 مليون دولار لسد الاحتياج والعجز يوميًا.

وأضاف حسان خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المُذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مصر لديها احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، ولكنه غير جاهز للاستخدام، ولم يتم استخراجه إلى الأن، مشيرًا إلى أن الحقل الجديد المكتشف بواسطة شركة “شل” في الصحراء الغربية يصل عمقه إلى 17 ألف قدم، مشددًا على أن كشف “شل” موجود فى أعماق بعيدة بالصحراء الغربية.

وأوضح حسان أن منطقة دلتا النيل وامتدادها تعوم على زيت سائل، وهناك منطقتان فقط بهما حقول غاز عملاقة، مردفًا أن النشاط الاستكشافى هذه المناطق عالي جدًا ولكنه يحتاج لبعض الوقت لظهور انتاج من آبار عملاقة يجب حفرها أولاً، مؤكدا أن خليج السويس يسبح على آبار عملاقة من الزيت السائل.

وأشار حسان إلى أن مصر تحتاج لشركة تعمل فى التنقيب لتامين الاحتياطيات، من خلال موازنة سنوية تصل لمئات مليارات الدولارات لدخول مناطق جديدة، بالتعاون مع شركات كبرى لنقل قطاع البترول من قطاع جاذب للاستثمارات إلى قطاع مستثمر، يدر على الدولة مليارات الدولارات.

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