بعد أعمال عنف انتخابات الرئاسة.. “كاف” يرفض تغيير موعد أمم أفريقيا بالجابون

أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه لا تغيير فى إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الجابون والمقررة من 14 يناير إلى 5 فبراير المقبل، حسيبما أفادت “فرانس برس”.

وردًا على التساؤلات بعد أعمال العنف التى تلت الانتخابات الرئاسية، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأفريقى جونيور بنيام: “فى الوضع الحالي، لم يطرأ أى تعديل على المواعيد التى حددها الاتحاد الأفريقى من 14 يناير إلى 5 فبراير، ولا يوجد أى قلق حول إقامة البطولة”.

وأضاف: “ستسحب القرعة فى 19 أكتوبر فى ليبرفيل. هناك أيضًا الاجتماعات السنوية للاتحاد (مقره فى القاهرة) بين 21 و27 سبتمبر، وستجتمع جميع اللجان الدائمة بما فيها اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية. سيتم تقييم الوضع وسيناقش خلال تلك الاجتماعات”.

وعن وجود خطة باء حال تعذر إقامة البطولة فى الجابون، قال جونيور بنيام “ليست اللحظة المناسبة الآن للدخول فى هذا النقاش”.

وأدى الاعلان عن فوز الرئيس على بانجو الأربعاء من قبل لجنة الانتخابات على حساب المعارض جان بينج إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن وقوع قتلى، فضلاً عن أعمال نهب فى ليبرفيل وغيرها من المدن فى أنحاء البلاد.