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استاذ علوم سياسية: الهند لديها تجربة في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

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استاذ علوم سياسية: الهند لديها تجربة في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية استاذ علوم سياسية: الهند لديها تجربة في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهند دولة كبرى استطاعت الانطلاق بقوة شديدة، كما أنها تمثل سابع أقوى عالمي إلى جانب كونها قوة عسكرية عظمى وقوة نووية، مشيرة الى أن كافة تلك الصفات وغيرها الكثير يعد من ضمن أجندة الرئيس المصري عبد الفتاح خلال زيارته للهند في أولى محطات جولته الأسيوية.

وأضافت نورهان، خلال مداخله هاتفية لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الهند لديها تجربة فريدة من خلال إطلاقها الثورة الخضراء في سبعينيات القرن الماضي، وحققت الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الغذائية وخاصة الحبوب، وهو أمر مصر في أمس الحاجة اليه، لافته إلى أنها تمثل نموذج في التوازن الدولي حيث تتعاون عسكريًا بقوة مع روسيا إلى جانب التقارب مع واشنطن والغرب الذي ينمو سريعًا.

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