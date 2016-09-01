أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ أسوان يحيل طبيب الوحدة الصحية بالكرور للنيابة لتكرار تغيبه عن العمل‎

Google+ Print
محافظ أسوان يحيل طبيب الوحدة الصحية بالكرور للنيابة لتكرار تغيبه عن العمل‎ محافظ أسوان يحيل طبيب الوحدة الصحية بالكرور للنيابة لتكرار تغيبه عن العمل‎

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إحالة طبيب الأسنان بالوحدة الصحية بالكرور، للنيابة الإدارية لتكرار تغيبه عن العمل، وأيضاً تحويل طبيب الوحدة الصحية بالشلال للتحقيق لرفضه استلام العمل بحجة سوء حالة الاستراحة المخصصة له.

وأعطى المحافظ، مهلة شهر لمدير الإدارة الصحية على مستوى مركز ومدينة أسوان، لتحسين مستوى الوحدات الصحية، والنهوض بها من أجل تقليل نسبة التردد على المستشفيات، وتخفيف الضغط عليها، مشددًا على أنه سيتم إحالة أى حالات ترك عمل للعاملين إلى النيابة الإدارية، والتى ترصدها لجان المرور المفاجأ التابعة للمحافظ أثناء مرورها داخل المواقع الخدمية.

وأحال حجازى، المسئول عن الموقع الخدمى أيضًا للتحقيق فى حالة غياب أكثر من ربع القوى البشرية بها من الموظفين، لأن ذلك يعكس عدم قدرته على إدارة العمل داخل الموقع بالشكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا