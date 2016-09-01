محافظ أسوان يحيل طبيب الوحدة الصحية بالكرور للنيابة لتكرار تغيبه عن العمل‎

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إحالة طبيب الأسنان بالوحدة الصحية بالكرور، للنيابة الإدارية لتكرار تغيبه عن العمل، وأيضاً تحويل طبيب الوحدة الصحية بالشلال للتحقيق لرفضه استلام العمل بحجة سوء حالة الاستراحة المخصصة له.

وأعطى المحافظ، مهلة شهر لمدير الإدارة الصحية على مستوى مركز ومدينة أسوان، لتحسين مستوى الوحدات الصحية، والنهوض بها من أجل تقليل نسبة التردد على المستشفيات، وتخفيف الضغط عليها، مشددًا على أنه سيتم إحالة أى حالات ترك عمل للعاملين إلى النيابة الإدارية، والتى ترصدها لجان المرور المفاجأ التابعة للمحافظ أثناء مرورها داخل المواقع الخدمية.

وأحال حجازى، المسئول عن الموقع الخدمى أيضًا للتحقيق فى حالة غياب أكثر من ربع القوى البشرية بها من الموظفين، لأن ذلك يعكس عدم قدرته على إدارة العمل داخل الموقع بالشكل.