مستشار غرفة شركات السياحة: نسبة الإشغال السياحي فى الأقصر لا تتعدي الـ 5%

قال ثروت عجمي، مستشار غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، اليوم الخميس، إن محافظ الأقصر أوقف رحلات المنطاد السياحي في المدينة لأجل غير مسمى، إثر حادث أصيب فيه 22 سائحًا صينيًا، بعد أن أدت الرياح إلى إنحراف المنطاد عن مساره، موضحًا أن السائحين أصيبوا بكدمات وخدوش بسيطة، وغادروا جميعًا المستشفى العام، حيث استكملوا برنامجهم بزيارة معبد الكرنك.

وأضاف عجمي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن نسبة الإشغال السياحي فى الأقصر لا تتعدي الـ 5%، موضحًا أن رحلات المنطاد السياحي انخفضت بشكل كبير جراء تراجع الأعداد، مشددًا على أن الطيران المدني قام بإيقاف الرحلات لمدة 3 أيام لبحث تداعيات الموقف.

وأكد عجمي أن على ضرورة تدريب عناصر لطيران المنطاد السياحي ، للحصول علي الرخصة بشكل رسمي، موضحًا أن أبناء محافظة الأقصر لديهم الكثير من الكفاءات فى هذا المجال.