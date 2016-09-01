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محافظ بني سويف يخفض درجات القبول بالثانوي العام لـ 212 درجة‎

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محافظ بني سويف يخفض درجات القبول بالثانوي العام لـ 212 درجة‎ محافظ بني سويف يخفض درجات القبول بالثانوي العام لـ 212 درجة‎

محافظ بنى سويف

وافق المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف،على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم نبوي الدخني، بشأن النزول بمجموع القبول بالثانوي العام من 215 إلى 212 درجات، لاستيعاب عدد أكبر من الناجحين في المرحلة الإعدادية من أبناء المحافظة للعام الدراسي الجديد 2016/ 2017م.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن هذا القرار الخاص بتخفيض الحد الأدني من 215 إلى 212، بالمدارس “التي لم تستوف الكثافة المطلوبة “، ففي إدارة بني سويف التعليمية مدارس الشهيد نور الدين العسكرية، إهاب اسماعيل، السيد خديجة.ث. بنات، و إبشنا.ث.م ، اولجندي بتزمنت . ث  .م،  وباروط ث .بنين ، وبلفيا ث .م ،و محمد مبروك ث .م ، وفصول باها ث .م ، ومؤمن عياد ث .م ، وبني سليمان الثانوية

وفي إدارة الواسطى شملت جميع المدارس عدا الشهيد غريب عبد التواب، وعلية توفيق الثانوية بنات ، وجميع مدارس إدارة ناصر باستثناء جابر جاد ث بنين، والشهيد ملازم كامل أحمد بيومي الثانوية بنات، وفي إدارة أهناسيا جميع المدارس عدا مدرسة الثانوية بنات، والثانوية بنين، وجميع مدارس إدارة ببا باستثناء فاطمة الزهراء .ث بنات، وفي إدارة سمسطا جميع المدارس, باستثناء السيدة خديجة ث .بنات ، وفي إدارة الفشن جميع المدارس عدا مدرسة الثانوية بنين.

مضيفًا أنه سيتم أخذ إقرار على ولي الأمر بعدم التحويل من هذه المدارس السابقة الذكر طوال مدة المرحلة.

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