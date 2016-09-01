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المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم تدريباته قبل السفر لجنوب إفريقيا

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المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم تدريباته قبل السفر لجنوب إفريقيا المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم تدريباته قبل السفر لجنوب إفريقيا

كوبر_أرشيفية

اختتم الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته خلال معسكره ببرج العرب في الإسكندرية، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخبها وديا يوم 6 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب قد بدأ معسكره في الإسكندرية يوم الجمعة الماضي، حيث خاض لقاء وديا أمام غينيا وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

شارك في مران اليوم جميع اللاعبين، وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر ومعاونوه على تنفيذ الجمل التكتيكية المتنوعة في الشق الهجومي والدفاعي، فيما اختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

من جهة أخرى، قام أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بزيارة المنتخب الوطني باستاد برج العرب، وشاهدوا مران الفريق، والتقطوا الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين، وكان في استقبالهم إيهاب لهيطة مدير المنتخب وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وأعرب أطفال المستشفى عن سعادتهم بالتواجد وسط نجوم الكرة المصرية، وتمنوا التوفيق للمنتخب في رحلته إلى جنوب إفريقيا وفي مشوار تصفيات كأس العالم.

أ ش أ

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