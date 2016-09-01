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«فيردي» تعيد حسن الرداد وإيمي سمير غانم للكوميديا في رمضان المقبل

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«فيردي» تعيد حسن الرداد وإيمي سمير غانم للكوميديا في رمضان المقبل «فيردي» تعيد حسن الرداد وإيمي سمير غانم للكوميديا في رمضان المقبل

حسن الرداد وايمي سمير غانم

تعاقد النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مع شركة “فيردي”، للإنتاج الفني، على بطولة مسلسل كوميدي للعرض في رمضان 2017.

ويعد هذا التعاون هو الثاني لهما بعد نجاحهما في مسلسل “حق ميت”.

وعقدت شركة “فيردي”، عدة جلسات تحضيرية مع الرداد وإيمي، بحضور المخرج خالد الحلفاوي، الذي سيقوم بإخراج المسلسل، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو والحوار تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

يذكرأن، مسلسل “حق ميت” كان آخر أعمال الدرامية لحسن الرداد وشاركه في البطولة الفنان أحمد عبدالعزيز ودلال عبدالعزيز وإيمي سمير غانم وهادي الجيار وصبا مبارك، وتأليف باهر دويدار، وإخراج فاضل الجارحي، وعرض في رمضان 2015.

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