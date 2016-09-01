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أستاذ كبد: قصور الدورة الدموية بالقولون قد يؤدى لحدوث غرغرينا

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أستاذ كبد: قصور الدورة الدموية بالقولون قد يؤدى لحدوث غرغرينا أستاذ كبد: قصور الدورة الدموية بالقولون قد يؤدى لحدوث غرغرينا

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور سامى زكى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، خلال مؤتمر مركز الكبد بكفر الشيخ، أنه قد يحدث قصور بالدورة الدموية المغذية للقولون ما ينتج عنه مشاكل طبية خطيرة قد تؤدى إلى الغرغرينا.

وقال إن كبار السن أكبر من 60 عاما هم الأكثر تعرضا لذلك، بالإضافة إلى بعض المرضى الذين لديهم مشاكل صحية بالقلب، أو الأوعية الدموية العامة ،أو تصلب الشرايين ،أو زيادة فى سرعة تجلط الدم ، مؤكدا أن تناول الطعام بكثرة أو بذل مجهود زائد، يمكن أن يؤدى إلى نقص كمية الدم التى تحتاجها أنسجة القولون فتضعف.

وقال إن قصور الدورة الدموية المغذية للقولون ينتج عنه تقرحات فى الغشاء المبطن للقولون ،فيشكو المريض من أن هناك ألما حادا بالبطن ونوبات إسهال مصحوبة بدم مع البراز، مؤكدا أن هذه الأعراض تتشابه مع بعض الأمراض فيتم تشخيصها خطأ بالدوسنتاريا، ويأخذ المريض علاجا خطأ، فيؤدى ذلك إلى تفاقم الحالة .

وأوضح أن المريض قد يضطر  لعمل جراحات استئصال جزء من القولون نتيجة قصور الدورة الدموية بعد حدوث غرغرينا بالقولون نتيجة عدة عوامل مجتمعة ،ولذلك يجب على الطبيب أن يكون لديه توقعات عالية فيسرع فى عمل الفحوصات السريعة ،منها آشعة مقطعة على البطن ومنظار قولون مبكر، وأخذ عينات للتحليل للتأكد من وجود قصور قبل الإصابة بالغرغرينا.

كما نصح أيضا بالعلاج المبكر بتناول السوائل بدون تناول الطعام لمدة ثلاث أيام، وأخذ المحاليل جنبا إلى جنب مع أدوية قصور الدورة الدموية ،مضيفا :"كثير من المرضى يعودون لحالتهم الصحية ، ولا يحتاجون إلى جراحة".

 


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