أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مارسيال يُسجل أول أهدافه مع فرنسا.. يهز شباك بوفون بصناعة بوجبا

Google+ Print
بالفيديو - مارسيال يُسجل أول أهدافه مع فرنسا.. يهز شباك بوفون بصناعة بوجبا بالفيديو - مارسيال يُسجل أول أهدافه مع فرنسا.. يهز شباك بوفون بصناعة بوجبا

سجل أنتوني مارسيال أول أهدافه الدولية بقميص منتخب فرنسا عندما نجح في هز شباك جانللويجي بوفون.

فرنسا تواجه إيطاليا في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لانطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

مارسيال لم يسجل ولا مرة بقميص فرنسا على الرغم من مشاركته في 12 مباراة مع . قبل أن يأتي الموعد ويهز إيطاليا.

وفي الدقيقة 17 أرسل بول بوجبا تمريرة رائعة ضربت دفاع إيطاليا لتصل إلى مارسيال الذي انطلق ولم يجد أي صعوبة في وضعها في شباك بوفون.

شاهد الهدف

ويعد هدفه في مرمى إيطاليا ليس مجرد الأول له مع فرنسا، بل الأول له هذا الموسم بالكامل فلم يهز الشباك مع مانشستر يونايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار