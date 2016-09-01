بالفيديو - مارسيال يُسجل أول أهدافه مع فرنسا.. يهز شباك بوفون بصناعة بوجبا

سجل أنتوني مارسيال أول أهدافه الدولية بقميص منتخب فرنسا عندما نجح في هز شباك جانللويجي بوفون.

فرنسا تواجه إيطاليا في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لانطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

مارسيال لم يسجل ولا مرة بقميص فرنسا على الرغم من مشاركته في 12 مباراة مع المنتخب. قبل أن يأتي الموعد ويهز إيطاليا.

وفي الدقيقة 17 أرسل بول بوجبا تمريرة رائعة ضربت دفاع إيطاليا لتصل إلى مارسيال الذي انطلق ولم يجد أي صعوبة في وضعها في شباك بوفون.

شاهد الهدف

ويعد هدفه في مرمى إيطاليا ليس مجرد الأول له مع فرنسا، بل الأول له هذا الموسم بالكامل فلم يهز الشباك مع مانشستر يونايتد.