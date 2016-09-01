أربيلوا: وست هام يقدر على الفوز ضد أي فريق

(إفي): أكد المدافع الإسباني ألبارو أربيلوا، آخر صفقات فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الذي أغلق مساء الأربعاء، يوم الخميس أنه "سعيد بالعودة للبريميير ليج" ويعتقد أن الفريق اللندني "بإمكانه الفوز على أي فريق".

وانضم أربيلوا، 33 عاما، لـ"الهامرز" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقدة مع النادي المدريدي.

وقال اللاعب الإسباني في لقاء نشره الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي "لقد قضيت ستة أعوام في ريال مدريد والآن عدت لإنجلترا من جديد وأنا سعيد للغاية بهذا الأمر. لقد تغير كل شيء قليلا، ولكنني سعيد بالقدوم إلى لندن".

وأضاف "المستوى في البريميير ليج مذهل، ليس بسبب اللاعبين فحسب، ولكن أيضا للمدربين المتواجدين. وكان أحد أسباب قدومي إلى هنا هو مستوى المسابقة".

ويأتي المدافع المخضرم، الحاصل على بطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012 بالإضافة إلى كأس العالم في 2010 بجنوب أفريقيا مع إسبانيا، لتدعيم مركز الظهير الأيمن وسيتنافس مع اللاعب الشاب سام بيرام.

وسيرتدي أربيلوا، الذي لعب من قبل في البريميير ليج مع ليفربول (2007-09)، القميص رقم "5"، وهو اللاعب الإسباني الرابع في كتيبة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش بعد الحارس أدريان سان ميجيل ولاعب الوسط بيدرو أوبيانج والمهاجم الشاب توني مارتينيز.

وأوضح "أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا والانضمام لناد كبير ويلعب في دوري كبير أيضا. أعتقد أنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، وأتمنى أن أبدأ في اللعب مع الفريق في أقرب وقت".

وتعتبر صفقة أربيلوا هي الثانية عشر لـ"الهامرز" خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع سيميوني زازا (يوفنتوس على سبيل الإعارة)، وسفيان فيجولي (فالنسيا)، وأندري آيو (سوانزي سيتي)، وآرثر ماسواكو (أولمبياكوس)، وإدميلسون فرنانديز (سيون)، وهاوارد نوردفيت (بروسيا مونشنجلادباخ)، وجوكهان توري (بشكتاش على سبيل الإعارة)، توني مارتينيز (فالنسيا)، أشلي فليتشر (مانشستر يونايتد)، ودومينجو كينا (بنفيكا)، وجوناثان كاليري (ديبورتيفو مالدونادو على سبيل الإعارة).

وأكد أربيلوا أنه يثق في قدرته على بدء اللعب "في غضون أسبوعين أو ثلاثة".