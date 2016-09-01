استثمارات مصرية جديدة بقيمة 50 مليون دولار بالهند

قال محمد السيد، عضو منتدى رجال الأعمال “المصري الهندي” ورئيس شركة “كابسي” للبويات والدهانات، إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمصنع الشركة في مدينة “بنجالور” الهندية على مساحة 150 ألف متر ، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار.

وأضاف محمد السيد الذي يترأس جمعية “مستثمرى بورسعيد”، في تصريح اليوم، إن المصنع يستهدف تغطية احتياجات السوق الهندية الكبيرة، وخاصة أن ذلك السوق ينتج سنويا أكثر من مليون سيارة.

وأشار إلى أنه يتوقع نموا كبيرا لأعماله في الهند ويعتزم إقامة 5 مصانع لتصدير بويات السيارات والأخشاب والمباني والأحبار الى دول رابطة جنوب شرق أسيا أسيان.

وعن سبب اقامته المصنع في الهند ، قال إن اقامته فى الهند سوف يتيح له الفرصة لتسويق منتجاته بدون رسوم جمركية ، حيث تفرض الهند على صادرات مصنعه الرئيسي في بورسعيد رسوما جمركية قدرها 40 %.

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