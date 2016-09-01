أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استثمارات مصرية جديدة بقيمة 50 مليون دولار بالهند

Google+ Print
استثمارات مصرية جديدة بقيمة 50 مليون دولار بالهند استثمارات مصرية جديدة بقيمة 50 مليون دولار بالهند

والهند

قال محمد السيد، عضو منتدى رجال الأعمال “المصري الهندي” ورئيس شركة “كابسي” للبويات والدهانات، إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمصنع الشركة في مدينة “بنجالور” الهندية على مساحة 150 ألف متر ، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار.

وأضاف محمد السيد الذي يترأس جمعية “مستثمرى بورسعيد”، في تصريح اليوم، إن المصنع يستهدف تغطية احتياجات السوق الهندية الكبيرة، وخاصة أن ذلك السوق ينتج سنويا أكثر من مليون سيارة.

وأشار إلى أنه يتوقع نموا كبيرا لأعماله في الهند ويعتزم إقامة 5 مصانع لتصدير بويات السيارات والأخشاب والمباني والأحبار الى دول رابطة جنوب شرق أسيا أسيان.

وعن سبب اقامته المصنع في الهند ، قال إن اقامته فى الهند سوف يتيح له الفرصة لتسويق منتجاته بدون رسوم جمركية ، حيث تفرض الهند على صادرات مصنعه الرئيسي في بورسعيد رسوما جمركية قدرها 40 %.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها

مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها

متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة"

متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة"

موجز أخبار مصراوي 10/4/2017

موجز أخبار مصراوي 10/4/2017

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى