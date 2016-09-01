حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2 سبتمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: يبدأ الشهر مع كسوف يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، ويتحدث عن أوضاع مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسب لتحسين الوضع الحالي

عاطفياً: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة

صحياً: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها

برج الثور

مهنياً: إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل

صحياً: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى

برج الجوزاء

مهنياً: يبدأ الشهر مع كسوف يطال أجواءك المهنية، فيتجلى في تغيير يحصل إدارة ما، ويبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من اليوم

صحياً: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة

برج السرطان

مهنياً: الكسوف الحاصل في منزلك الثالث يتحدث عن أسفار وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً

عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية صحياً: تتعدّد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك



برج الأسد

مهنياً: قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة

عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك

صحياً: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي

برج العذراء

مهنياً: يبدأ الشهر مع كسوف وقمر جديد في برجك، ما يستدعي الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخري، وقد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة

عاطفياً: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكنّ هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات

صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوّة من الحمية يولّد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة

برج الميزان

مهنياً: تعيش ارتياحاً كبيراً في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلاً أحياناً كثيرة، لكن لا تدع نفسك أسيراً له

صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل

برج العقرب

مهنياً: يبدأ الشهر مع قمر جديد في برج العذراء، ومع كسوف كلي يشكل مرتعاً مع ساتورن، ما قد يعني بعض التأخير والتسويف ولكنه لا يؤثر فيك

عاطفياً: العون الذي حظيت به من الشريك أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله

صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية

برج القوس

مهنياً: يبدأ الشهر مع كسوف في برج العذراء وقمر جديد، ما يشكل إحراجاً لك ويخلق بعض المواقف المتصلبة، فكن حذراً

عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

صحياً: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيراً

برج الجدي

مهنياً: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل

عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته

صحياً: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك

برج الدلو

مهنياً: يبدأ الشهر مع كسوف يرافق قمراً جديداً في برج العذراء ولا يؤثر فيك، لكنه يتطلب الهدوء والتروي وعدم زج نفسك في ورطة

عاطفياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك

صحياً: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة

برج الحوت

مهنياً: يبدأ الشهر مع قمر جديد في برج العذراء متزامناً مع كسوف يدعوك إلى الحذر ويشكل مواجهة مع نبتون ومعاكسة مع ساتورن، فيزعجك قليلا

عاطفياً: إهمال الشريك سيكون مكلفاً جداً، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان

صحياً: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحراً تزور خلالها بعض البلدان

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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