السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن على كافة الأصعدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، وتطوير التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس بمقر إقامته في نيودلهي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تزامن وجوده بالعاصمة الهندية، وقد حضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية بما يُمكّنهما من مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جون كيري أعرب عن سعادته بالالتقاء بالرئيس فى نيودلهي، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة التي تربطها بمصر، وتطلعها لتوثيق التعاون القائم معها على جميع الأصعدة، كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أهمية دور مصر بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على دعم استقرار مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي تمر بها بعض دول منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما فى سوريا وليبيا، والجهود الدولية التي تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار، بما يسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، فضلا عن صون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.