“نوير” يحصل على شارة قيادة المنتخب الألماني

أعلن يواكيم لوف المدير الفنى للمنتخب الألماني، اليوم الخميس، اسناد مهمة قيادة الفريق إلى حارس المرمى مانويل نوير، ليخلف بذلك النجم المخضرم باستيان شفاينشتايجر الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي.

وبات نوير بذلك أول حارس مرمى يرتدي شارة قيادة المنتخب الألماني بعد أوليفر كان، الذي كان قائدًا للفريق حتى عام 2004، وسبقه كلاً من سيب ماير وتوني شوماخر.

وكان نوير، 30 عام، حارس مرمى بايرن ميونيخ، قد ارتدى شارة قيادة المنتخب الألماني بطل العالم، خلال كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″ ، فى ظل غياب شفاينشتايجر عن التشكيلة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة حينذاك.

وقال نوير “إنه شرف كبير بالنسبة لي، أشعر بالفخر لقيادة المنتخب، ولكننا جميعًا نعلم أننا بحاجة إلى عدة قادة على أرض الملعب من أجل تحقيق النجاح”.

وسيبدأ نوير قيادة المنتخب بشكل رسمى في المباراة المقررة أمام النرويج في أوسلو، يوم الأحد المقبل، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.