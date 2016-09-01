أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دراسة.. «البكاء» يساعد على التخلص من «الوزن الزائد»

Google+ Print
دراسة.. «البكاء» يساعد على التخلص من «الوزن الزائد» دراسة.. «البكاء» يساعد على التخلص من «الوزن الزائد»

أرشيفية

أثبتت دراسة جديدة ان “البكاء” أصبح وسيلة جديدة للتخلص من الوزن الزائد، بجانب التخلص من التوتر والقلق والحزن، وأكتشف الدكتوربيت سولاك من ولاية تينسي الأمريكية، أن جلسة واحدة من البكاء المشحون بالعواطف يساعد علي فقدان بعض الكيلوجرامات الزائدة في جسم الإنسان.

وأوضح د.سولاك فى الدراسة التى نشرتها صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية أن الدموع الناتجة عن التوتر تحتوي علي هرمون “البرولاكتين” وهو هرمون الغدة النخامية، الذي يساعد إنتاجه من الجسم في حالة الجهد الكبير وهما يعملان علي تقليل مستوي هرمون “الكورتيزول” المسئول عن تنظيم مستويات التوتر والقلق والذي يقوم بالاحتفاظ في بالجسم، وبالتالي تنخفض الدهون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم