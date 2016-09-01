دراسة.. «البكاء» يساعد على التخلص من «الوزن الزائد»

أثبتت دراسة جديدة ان “البكاء” أصبح وسيلة جديدة للتخلص من الوزن الزائد، بجانب التخلص من التوتر والقلق والحزن، وأكتشف الدكتوربيت سولاك من ولاية تينسي الأمريكية، أن جلسة واحدة من البكاء المشحون بالعواطف يساعد علي فقدان بعض الكيلوجرامات الزائدة في جسم الإنسان.

وأوضح د.سولاك فى الدراسة التى نشرتها صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية أن الدموع الناتجة عن التوتر تحتوي علي هرمون “البرولاكتين” وهو هرمون الغدة النخامية، الذي يساعد إنتاجه من الجسم في حالة الجهد الكبير وهما يعملان علي تقليل مستوي هرمون “الكورتيزول” المسئول عن تنظيم مستويات التوتر والقلق والذي يقوم بالاحتفاظ في الدهون بالجسم، وبالتالي تنخفض الدهون .