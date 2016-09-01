سيمسون يمدد عقده مع ليستر سيتي حتى 2019

وقع داني سيمسون اليوم الخميس عقدا جديدا مع ليستر سيتي ليبقيه في صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2019.

ونقل موقع ليستر على الإنترنت عن مدافع مانشستر يونايتد السابق قوله أنه مع ليسترمنذ عامين والنادي يتقدم للأمام.

وأضاف المدافع البالغ عمره 29 عاما ان ليستر يملك مجموعة متماسكة من اللاعبين وساعده المدرب رانييري كثيرا منذ قدومه وما زال يساعده في تطوير أدائه كلاعب.

وسيخوض ليستر بطل الدوري الموسم الماضي – الذي جمع أربع نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم – مباراته المقبلة في ضيافة ليفربول في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري.