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محمد صلاح لـ”الشناوي” : نورت تويتر يا شينو

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محمد صلاح

محمد صلاح

نشر محمد صلاح لاعب المصرى لكرة القدم، والمحترف فى صفوف نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، صورة تجمعه ببعض من زملائه فى المنتخب الوطني، خلال تواجدهم بالأتوبيس الخاص بنقل اللاعبين.

وظهر خلال الصورة عدد من لاعبى المنتخب الوطني، منهم أحمد فتحى وباسم مرسي، إلا أن “صلاح” رحب بزميله أحمد الشناوي، حارس عرين منتخبنا الوطني، الذي ظهر فى الصورة جالسًا بجانبه، قائلًا “نورت تويتر يا شينو”.

يذكر أن الشناوي، انضم مؤخرًا لقائمة اللاعبين المصريين المتواجدين عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من خلال حساب رسمى وموثق.

ترحيب صلاح بالشناوي

ترحيب صلاح بالشناوي

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