نجلاء بدر تنفي اقتحام بلطجية للوكيشن «ستات قادرة»..وتكشف حقيقة الخناقة

كتب : هاني صابر

نفت الفنانة نجلاء بدر، إقتحام بلطجية للوكيشن تصوير مسلسل “ستات قادرة”، مؤكدة أن ما حدث هو خناقة بين العاملين في القهوة التي يتم التصوير أمامها وبين العاملين في المسلسل .

وأضافت بدر في تصريح خاص لـ”أونا”، أن الخناقة تطورت عقب إصابة أحد العاملين من كاست المسلسل تسببت في كسر ذراعه، وهو ما أدي الي خناقة بين العاملين في الكافيه والعاملين بالمسلسل أدي الي تكسير القهوة ، وتطور الأمر الي عمل محاضر بين الطرفين، وانتهت بعمل صلح بينهما .

وأوضحت، أن الأمور عادت مرة أخري للهدوء، ويستكمل فريق العمل التصوير حاليًا بنفس المكان بمدينة السادس من أكتوبر .

مسلسل “ستات قادرة”، بطولة نجلاء بدر وريهام سعيد وعبير صبرى وغادة شريف وياسر الطوبجى وهياتم ومنى ممدوح، ومن إخراج أحمد عاطف.