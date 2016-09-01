رئيس جامعة بنى سويف يطالب بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب برئاسة السيسى‎

نظمت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، بالتعاون مع المركز المصري لمكافحة الإرهاب، ندوة بعنوان الاغتيالات والإرهاب، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء فؤاد علام، والعميد خالد عكاشة، والعقيد عمرو عمار، والخبراء الأمنيين، والمستشار محمد حسن من مجلس الدولة، والمستشار مساعد عبد العاطى بالنيابة الإدارية، والشيخ نعيم حماد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، واللواء عبد القادر فريد نائب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، والفنان أحمد عبد الوارث، والدكتورة فاطمة حسن مدير إدارة الإعلام بالمركز.

وأكد لطفي، علي ضرورة إنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب برئاسة الرئيس السيسي، موضحًا أن التعاون بين المركز والجامعة، يأتي في إطار أداء الجامعة لرسالتها التثقيفية والتنويرية للمجتمع، بجانب دور الجامعة في التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع، مشيرًا إلي أن المركز المصري قدم العديد من الدراسات لمكافحة الإرهاب، وقام بعمل عدد من المؤتمرات والندوات بهدف تقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار، وعدد من الجهات المعنية بالدولة كالجامعات وغيرها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الندوة تهدف إلي إلقاء الضوء علي كافة الدراسات والأبحاث لمكافحة الإرهاب والاغتيالات التي حدثت عبر التاريخ، والتي طالت العديد من الشخصيات الهامة، مذكرًا بالمحاولة الخسيسة لاغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ثم تقييمها وتحليلها وتقديم مقترح بالإجراءات والتدابير، التي من الممكن أن تستعين بها الدولة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء علي هذه الظاهرة السلبية، مؤكدًا علي ضرورة صياغة إستراتيجية شاملة تضم كافة طوائف الدولة للقضاء علي هذه الظاهرة.

كما دعا رئيس الجامعة الى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم الأزهر الشريف، للرد على الكتب التي تدعى الى التطرف حتى يمكن تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة المسببات والدوافع، وإنشاء أكاديمية لدراسات مكافحة الإرهاب تضم العديد من الخبراء في مجال الثقافة والتعليم.

و أشاد الحضور، بالدور الهام لكل من جامعة بنى سويف والمركز المصري في مكافحة الإرهاب، واستعرضت الندوة العديد من المحاور الهامة والتي بدأت بحديث اللواء فؤاد علام عن سرد تاريخى ورؤية معاصرة عن الاغتيالات والإرهاب، مؤكدًاعلي ضرورة إنشاء المركز القومي لمكافحة الإرهاب برئاسة شخصية قادرة علي تحريك أطراف الدولة بأكملها، وتطرق العميد أحمد عكاشة في حديثه عن تاريخ حركة الاغتيالات لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحدث المستشار مساعد عبد العاطي عن موقف القانون المصري من أعمال الإرهاب والاغتيالات والإرهاب الدولي، وحركة الاغتيالات للجماعة، وبين الشيخ نعيم حماد من خلال مخالطته لبعض الشخصيات المتطرفة الأسس والأساليب التي يستند عليها الإرهابيون، ودعي إلي ضرورة الرد عليها بشكل واضح من قبل المؤسسة الدينية.

وأوضح اللواء عبد القادر، أن المركز المصري أصدر كتاب بعنوان “مبادرة استراتيجية” طرح فيه العديد من المبادرات، والتي تعتبر حلولًا لكافة المشكلات التي تؤرق الدولة وعلي رأسها مشكلة الإرهاب.