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الأمم المتحدة في مصر ترحب باعتماد البرلمان تعديل العقوبات على ختان الإناث

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الأمم المتحدة في مصر ترحب باعتماد البرلمان تعديل العقوبات على ختان الإناث الأمم المتحدة في مصر ترحب باعتماد البرلمان تعديل العقوبات على ختان الإناث

الأمم المتحدة

هنأت الأمم المتحدة في المصرية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان على جهودهم الدؤوبة التي أدت إلى تأييد الأغلبية في مجلس النواب لتشديد العقوبات على ختان الإناث.

وقال مكتب الأمم المتحدة في مصر إن  التجاوب السريع مع التعديلات يعكس التزاما قويا من جانب الحكومة المصرية بالقضاء على ختان الإناث، ويتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

و دعت الأمم المتحدة في مصر جميع مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضات – بالإضافة إلى المجتمع المحلي والمدني وأولياء الأمور إلى التكاتف ضد هذه الممارسة الخطيرة، وغير القانونية وإنفاذ التعديلات الجديدة.

وأكدت الأمم المتحدة على التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية، ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز أنظمة الحماية والصحة بالإضافة إلى رفع الوعي للقضاء نهائياً على ختان الإناث في مصر.

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