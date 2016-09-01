انطلاق فعاليات معرض مصر الأول لفنون النماذج المصغرة بساقية الصاوى بمشاركة 13 فنانا

المراسل : عمر جمال

انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات معرض فنون النماذج المصغرة والماكيتات، بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك، والذى يستمر حتى الاثنين القادم، حيث تُعد المرة الأولى من نوعها لتنظيم تلك الأنواع من المعارض الفنية فى مصر.

شارك فى المعرض الذي ينظمه النادي المصري لفناني الماكيتات و النماذج المصغرة، حوالى 13 فنان، وتم عرض نحو 75 نموذجًا لأعمالهم الفنية المتنوعة.

جاء المعرض أيضًا بمشاركة هيئة قناة السويس والتى عرضت نماذج مصغرة لأدوات حفر قناة السويس الجديدة، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

استغرق التجهيزة للمعرض فترة طويلة للغاية، وتدور فكرة الأعمال الفنية حول تصنيع النماذج المصغرة وأعمال الدايوراما والتي تشمل الأحداث التاريخية للحروب القديمة والحديثة علي حد سواء، كما يشمل المعرض جميع التخصصات الفنية والتي منها الفن المدني، والسفن الشراعية، و القوارب، و السيارات، بالإضافة إلى الدراجات البخارية، و القطارات، والسفن التجارية والحربية، والمدرعات والدبابات و الطائرات المقاتلة، والغواصات.

يأتى المعرض بهدف نشر الهواية في مصر، وجذب الناس لبدء ممارستها، وسيتم تنظيم ورش عمل لشرح طرق و أساليب الهواية، كما أنه سيتم تنظيم المعرض بصفة سنوية و بزيادة في عدد العارضين إلى جانب تنظيم مسابقة لأحسن التصميمات الفنية بالمعرض الأعوام القادمة.

يذكر أن النادي المصري لفناني الماكيتات و النماذج المصغرة قد قام بالاشتراك عدة مرات و تمثيل مصر في أحد المعارض المتخصصة في هذه الهواية في فرنسا، وقد فاز النادي بالعديد من الجوائز في مسابقات المعارض.