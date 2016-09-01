بالصور .. طارق الشناوي يحتفل بزفافه علي الإعلامية سوزان حرفي

مراسل «ONA»:

احتفل الناقد الفني طارق الشناوي، بحفل زفافه منذ قليل، علي الإعلامية سوزان حرفي ، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .

حضر الحفل عددا من الفنانين ، كما حرض الشناوي علي الرقص مع زوجته علي المزمار البلدي الذي قدمته الفرقة الشعبية .

وكان طارق الشناوي، قد أعلن خطبته على سوزان حرفي في حفل عائلي بسيط حضره عدد من المقربين من العروسين .

يذكر أن ، الاعلامية سوزان حرفي ، عملت مذيعة في العديد من القنوات المصرية والعربية، ومنها التليفزيون المصري ثم قناة “المحور” ، وقناة “الجزيرة” التي استقالت منها منذ عدة أعوام .