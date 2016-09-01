محمد صلاح يدعم روما في قائمة الدوري الأوروبي

ظهر الدولي المصري محمد صلاح في قائمة فريقه روما الإيطالي التي تخوض دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

واختار لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما 22 لاعبا للمشاركة في دور المجموعات من البطولة.

وتحول روما للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد الخروج من الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

ويلعب روما في المجموعة الخامسة بجانب كل من جينك البلجيكي ورابيد فيينا النمساوي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وضمت قائمة روما التي تشارك في البطولة كل من:

أليسون - دانييلي دي روسي - إدين دزيكو - ستيفان الشعراوي - فريدريكو فازيو – جيرسون - خوان إيتوربي - خوان خيسوس - كوستاس مانولاس - رادجا ناينجولان - إيمرسون بالميري - لياندرو باريديس - برونو بيريز - دييجو بيروتي - أنطونيو روديجير - محمد صلاح - مصطفى سيك - كيفين ستروتمان - فوتشيك تشيزني - فرانشيسكو توتي - توماس فيرمايلين.