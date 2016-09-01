أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد صلاح يدعم روما في قائمة الدوري الأوروبي

Google+ Print
محمد صلاح يدعم روما في قائمة الدوري الأوروبي محمد صلاح يدعم روما في قائمة الدوري الأوروبي

ظهر الدولي المصري محمد صلاح في قائمة فريقه روما الإيطالي التي تخوض دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

واختار لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما 22 لاعبا للمشاركة في دور المجموعات من البطولة.

وتحول روما للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد الخروج من الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

ويلعب روما في المجموعة الخامسة بجانب كل من جينك البلجيكي ورابيد فيينا النمساوي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وضمت قائمة روما التي تشارك في البطولة كل من:

أليسون - دانييلي دي روسي - إدين دزيكو - ستيفان الشعراوي - فريدريكو فازيو – جيرسون - خوان إيتوربي - خوان خيسوس - كوستاس مانولاس - رادجا ناينجولان - إيمرسون بالميري - لياندرو باريديس - برونو بيريز - دييجو بيروتي - أنطونيو روديجير - محمد صلاح - مصطفى سيك - كيفين ستروتمان - فوتشيك تشيزني - فرانشيسكو توتي - توماس فيرمايلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع