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الأهلي: لم نحسم موقف إسلام الفار حتى الآن

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الأهلي: لم نحسم موقف إسلام الفار حتى الآن الأهلي: لم نحسم موقف إسلام الفار حتى الآن

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن النادي لم يحسم موقف إسلام الفار لاعب نجوم المستقبل الذي يجري فترة اختبار مع الفريق الأحمر.

وكشف عبد الحفيظ لقناة الحياة 2: "حتى الآن لم نحسم موقف اللاعب سواء بالتعاقد معه أم لا".

وأضاف "اللاعب رشح لنا من قبل فريق نجوم المستقبل والكاتبن هادي خشبة والجهاز الفني السابق بقيادة مارتن يول وافق على اختباره".

وتابع "ننتظر موقف حسام البدري المدير الفني للأهلي نحو اللاعب سواء بعودته للتدريبات الجماعية مع الفريق لمواصلة فترة الاختبار أم لا".

وأكد عبد الحفيظ أيضا أن حسام البدري هو من سيحدد اسم اللاعب الأخير الذي سيتم قيده في قائمة الأهلي سواء في الفترة الحالية أو خلال شهر يناير المقبل.

ويعد إسلام الفار هو أبرز لاعب في فريق نجوم المستقبل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

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