الأهلي يُجيب.. هل طلب إيفونا العودة مجددا

هل بالفعل طلب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق العودة إلى صفوف القلعة الحمراء بسبب عدم تأقلمه في الدوري الصيني؟ سؤال يُجيب عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

ورحل إيفونا عن صفوف الأهلي متجها إلى نادي نيانجين تيدا الصيني بعد موافقة الأهلي على بيع مهاجمه مقابل 8 مليون دولار. (إنفوجرافيك في الجول - ماذا قدم إيفونا مع الأهلي)

انتشرت العديد من التقارير الصحفية تشير لـ(رغبة إيفونا في العودة إلى الأهلي بسبب عدم التألق في الصين) ليوضح عبد الحفيظ حقيقة ذلك قائلا: "لا. لم يحدث ذلك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "لم يخبرنا بأي شيء من ذلك. ووكيله أيضا يتحدث معنا باستمرار ولم يتطرق لأمر رغبة إيفونا في العودة".

وواصل "إيفونا يمتلك قدرات عالية جدا جدا ويمكنه اللعب في أكبر الأندية في أوروبا. كل التوفيق له".

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