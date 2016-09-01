أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يُجيب.. هل طلب إيفونا العودة مجددا

Google+ Print
الأهلي يُجيب.. هل طلب إيفونا العودة مجددا الأهلي يُجيب.. هل طلب إيفونا العودة مجددا

هل بالفعل طلب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق العودة إلى صفوف القلعة الحمراء بسبب عدم تأقلمه في الدوري الصيني؟ سؤال يُجيب عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

ورحل إيفونا عن صفوف الأهلي متجها إلى نادي نيانجين تيدا الصيني بعد موافقة الأهلي على بيع مهاجمه مقابل 8 مليون دولار. (إنفوجرافيك في الجول - ماذا قدم إيفونا مع الأهلي)

انتشرت العديد من التقارير الصحفية تشير لـ(رغبة إيفونا في العودة إلى الأهلي بسبب عدم التألق في الصين) ليوضح عبد الحفيظ حقيقة ذلك قائلا: "لا. لم يحدث ذلك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "لم يخبرنا بأي شيء من ذلك. ووكيله أيضا يتحدث معنا باستمرار ولم يتطرق لأمر رغبة إيفونا في العودة".

وواصل "إيفونا يمتلك قدرات عالية جدا جدا ويمكنه اللعب في أكبر الأندية في أوروبا. كل التوفيق له".

طالع أيضا

حوار في الجول - باتشيكو يتحدث عن تيانجين "شبيه الزمالك".. وإيفونا والدوري المصري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع