مرتضى: الزمالك لن يتعامل مع الهواري.. وسنقاطع المسابقات في وجود الغندور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يتعامل مع حازم الهواري وسحر الهواري الفائزان بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وقال منصور عبر قناة الحياة: "الزمالك لن يتعامل مع حازم وسحر الهواري.. أهنيء كل من فازوا في الانتخابات ولا مشاكل إلا مع هذا الثنائي".

وأضاف "أبارك لحازم إمام وسيف زاهر وهاني أبو ريدة ومجدي عبد الغني".

وشدد منصور على أن الزمالك سيقاطع كل المسابقات في حال استمر جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

وأردف "ما صفة سفر جمال الغندور لرئيس بعثة الكرة الشاطئية؟ بأي صفة؟ هذا إهدار مال عام".

وشدد "إذا استمر في موقعه لن نكون في المسابقة".

وأتم "لابد من أن يرحل جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام وإلا سنقاطع مسابقات الاتحاد".