خبر في الجول - البدري لم يغلق الباب أمام انضمام حمودي إلى الأهلي

علم FilGoal.com أن حسام البدري المدير الفني للأهلي لم يغلق الباب أمام انضمام أحمد حمودي إلى صفوف الفريق.

نادي بازل السويسري أعلن يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وخرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ليشرح الحالة الوحيدة التي ستدفع الأهلي لضم حمودي، وهي طلب حسام البدري ذلك. (طالع التفاصيل)

البدري لم يحسم أمره حتى اللحظة بخصوص احتياجات الأهلي سواء في سوق الانتقالات الحالي أو يناير المقبل. ولم يغلق الباب حول إمكانية ضم حمودي خلال سوق الحالي وهو ما علمه FilGoal.com.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دراسة البدري لموقف الأهلي واحتياجاته وذلك مع انطلاق المران الأول له مع الفريق يوم الجمعة.

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