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حوار في الجول - سام مرسي: مباراة غينيا مجرد بداية وهؤلاء أصدقائي في منتخب مصر

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حوار في الجول - سام مرسي: مباراة غينيا مجرد بداية وهؤلاء أصدقائي في منتخب مصر حوار في الجول - سام مرسي: مباراة غينيا مجرد بداية وهؤلاء أصدقائي في منتخب مصر

لعب سام مرسي لاعب وسط بارنسلي الإنجليزي أولى مبارياته بقميص المصري أمام غينيا وظهر بشكل جيد رغم أنه أول احتكاك دولي له.

لاعب الوسط الذي ولد في إنجلترا من والد مصري وأم إنجليزية ويبلغ من العمر 24 عاما لعب مباراته الدولية الأولى ضد غينيا يوم الثلاثاء بعد إنهاء أوراق تسجيله كمواطن مصري.

المنتخب يُقيم الظهور الأول لسام مرسي ويوضح "أزمة ركلة الجزاء"

وتحدث سام مرسي مع FilGoal.com في المطار قبل السفر لجنوب إفريقيا عن ظهوره الأول أمام الجماهير المصرية وانتقاله لبارنسلي وأشياء أخرى.

مبروك سام لمشاركتك الأولى بقميص المنتخب المصري.

سام: شكرا لك.

كيف ترى أداءك في أول ظهور؟ هل أنت راض عن نفسك؟

سام: الحمد لله أرى أن البداية كانت جيدة في ظل عدم اكتمال لياقتي البدنية حيث لم ألعب مع فريقي السابق ويجان من بداية الموسم، أيضاً هو أول تعارف بيني وبين زملائي في المنتخب لذا لم أصل إلى الانسجام الكامل بعد، ولكن أرى أنه حينما اصل للياقتي الكاملة فسيختلف أدائي كلياً، هذه مجرد البداية فقط وانتظر المزيد.

ماذا قال لك كوبر بعد المباراة؟

سام: لقد كان سعيداً بما قدمته وأظهرته من قدرة على استعادة الكرة من الخصم والقتال من أجل الفريق.

هل تأقلمت مع اللاعبين؟ وأيهم أقرب لك؟

نعم.. إنهم رائعين للغاية، وحقيقية أنا مندهش لحفاوة الاستقبال من الجميع، أتشارك الغرفة مع عمر جابر، وجميع اللاعبين الذين يتحدثون الانجليزية خاصة أحمد المحمدي وأحمد حسن "كوكا" وأحمد فتحي يساعدونني بشكل رائع لتفهم الباقين، حمادة طلبة لطيف للغاية وكذلك إسلام جمال.

مبروك انضمامك لبارنسلي

سام مجيبا بالعربية: شكرا حبيبي

يبدو أنك بدأت تعلم اللغة العربية؟

سام: بالفعل أنا أقوم بحضور دروس تعلم العربية بواقع 3 حصص أسبوعياً في انجلترا، ولكن عند عودتي سأزيد العدد إلى 6 حصص أسبوعياً.

بالعودة للحديث عن بارنسلي، كيف ترى هذا الانتقال؟

سام: الموسم الجديد مع بارنسلي سيكون كبيراً وهاماً لي، أنا سعيد بهذا الانتقال، فبارنسلي فريق كبير ولديه مدرب رائع ولاعبين ممتازين.

شكرا لك سام ونتمنى مزيد من التوفيق في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا.

سام : شكرا لك ولطاقم عمل FilGoal.com

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