أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

NUIT KAJAL من SEPHORA

Google+ Print

الخميس 01-09-2016 18:31

إذا كانت العينان مرآة روح المرأة، فإنّ Kajal هو الأكسسوار الأمثل لتعزيز سحرها الآسر! اكتشفي رمز مكياج العيون بلا منازع مع آخر ابتكارات Made In Sephora: قلم تحديد العيون NUIT KAJAL القويّ للغاية الذي يدوم بشكل لا يُصدّق.

Nuit Kajal من سيفورا هو قلم كحل غنيّ بالصباغ، ومصمّم لمنحك إطلالة محدّد العيون الملطّخ المثاليّة أو ظلّ العيون الدخاني وهو متوفّر في 4 ألوان ساحرة. تمتّعي بالجرأة واختاري الأسود مع قلمNuit Kajal من سيفورا بلون Fascinating Black لمنح عينيك تأثيرًا أخاذاً عند حلول الليل. أمّا قلمNuit Kajal من سيفورا بلون Attractive Blue فهو نفحة الألوان الأساسيّة هذا الموسم. يعيدنا بالذاكرة إلى زرقة السماء الداكنة التي يضيئها القمر ليلًا. كما يمكنك اختيار لون أنعم لعينيك مع Charming Brown وتبديل إطلالة النهار بإطلالة الليل بسلاسة عبر وضع Enchanting Beige على مدمع العين وبذلك تضفين الإشراق على عينيك لسهرة جميلة في الخارج.

ينزلق قوام Kajal الكريمي الغنيّ على جفنيك ويمتزج بسهولة، ما يمنحك الراحة القصوى طوال اليوم حتى عند زاوية العين الداخليّة. كما يُعتبر لونه القويّ وتصميمه العبقريّ مثاليّين لإطلالة دخانية مع تغطية كاملة أو لنظرة جريئة جذابة. لا يقتصر الأمر على ذلك! فقد صُنع Nuit Kajal من Sephora بنسبة 100% من موادّ طبيعيّة وعض،ويّة ما يجعله آمنًا للاستعمال وواقياً للعيون من الالتهابات.

يتمّ إنتاج Nuit Kajal حصرياً لسيفورا الشرق الأوسط، وسيصبح متوفّرًا في جميع متاجر سيفورا في الشرق الأوسط بدءًا من أكتوبر 2016، قبل طرحه في الأسواق العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه