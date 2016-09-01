إذا كانت العينان مرآة روح المرأة، فإنّ Kajal هو الأكسسوار الأمثل لتعزيز سحرها الآسر! اكتشفي رمز مكياج العيون بلا منازع مع آخر ابتكارات Made In Sephora: قلم تحديد العيون NUIT KAJAL القويّ للغاية الذي يدوم بشكل لا يُصدّق.

Nuit Kajal من سيفورا هو قلم كحل غنيّ بالصباغ، ومصمّم لمنحك إطلالة محدّد العيون الملطّخ المثاليّة أو ظلّ العيون الدخاني وهو متوفّر في 4 ألوان ساحرة. تمتّعي بالجرأة واختاري الأسود مع قلمNuit Kajal من سيفورا بلون Fascinating Black لمنح عينيك تأثيرًا أخاذاً عند حلول الليل. أمّا قلمNuit Kajal من سيفورا بلون Attractive Blue فهو نفحة الألوان الأساسيّة هذا الموسم. يعيدنا بالذاكرة إلى زرقة السماء الداكنة التي يضيئها القمر ليلًا. كما يمكنك اختيار لون أنعم لعينيك مع Charming Brown وتبديل إطلالة النهار بإطلالة الليل بسلاسة عبر وضع Enchanting Beige على مدمع العين وبذلك تضفين الإشراق على عينيك لسهرة جميلة في الخارج.

ينزلق قوام Kajal الكريمي الغنيّ على جفنيك ويمتزج بسهولة، ما يمنحك الراحة القصوى طوال اليوم حتى عند زاوية العين الداخليّة. كما يُعتبر لونه القويّ وتصميمه العبقريّ مثاليّين لإطلالة عيون دخانية مع تغطية كاملة أو لنظرة جريئة جذابة. لا يقتصر الأمر على ذلك! فقد صُنع Nuit Kajal من Sephora بنسبة 100% من موادّ طبيعيّة وعض،ويّة ما يجعله آمنًا للاستعمال وواقياً للعيون من الالتهابات.

يتمّ إنتاج Nuit Kajal حصرياً لسيفورا الشرق الأوسط، وسيصبح متوفّرًا في جميع متاجر سيفورا في الشرق الأوسط بدءًا من أكتوبر 2016، قبل طرحه في الأسواق العالمية.