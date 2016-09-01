تمتعي بإطلالة كلها سحر وجمال مع بورجوا

فيتامينات الفواكه للعناية ببشرك وتعزيز تألقك!

تكشف بورجوا عن وصفة من 3 خطوات لإطلالة منتعشة، عينين مشرقتين وبشرة تنبض بالصحة ورائعة الجمال:

• كريم أساس Healthy Mix foundation،

• خافي العيوب Healthy Mix Concealer،

• أحمر الخدود Little Round Pot للمسة من الألوان!

أنعشي بشرتك

مع

Healthy Mix Foundation

سوف تعزز التركيبة من الفواكه العناية ببشرك مع Healthy Mix Foundation تألقك لتمنح بشرتك إطلالة رائعة، مشرقة وصحيّة.

لتتمعي ببشرة طالما حلمت بها، مع تألق أعلى بنسة %70 عند التطبيق*، تتمتع تركيبة الأساس Healthy Mix Foundation بالمزايا التالية:

• غني بالفواكه

المشمش للتألق،

الشمام لترطيب البشرة، بالإضافة إلى

التفاح لفوائده ومزاياه المضادة للأكسدة

• ألوان بتأثير الكريستال

توازن لون البشرة وتسمح للضوء الطبيعي بالمرور عبر البشرة

• مضادات للأكسدة

مشتقات فيتامين E

*تم اختباره على 12 سيدة

8 ألوان لامعة

يقدم الأساس Healthy Mix Foundation التوازن المناسب والصحيح من درجات ألوان الأصفر والزهري ليكشف عن انتعاش البشرة.

8 ألوان غنية بالضوء:

رقم 51 Vanille clair

رقم 52 Vanille

رقم 53 Beige clair

رقم 54 Beige

رقم 55 Beige foncé

رقم 56 Hâlé clair

رقم 57 Hâlé

رقم 58 Hâlé foncé

نتائج المكياج:

مع نسيجه المنعش القابل للذوبان، يقدم الأساس Healthy Mix Foundation بشرة متألقة، خالية من العيوب مع تصحيح للعيوب فيها. وبنعومته الفائقة، يسمح للبشرة بأن تتنفس كما يقدم تطبيقاً سلساً ومريحاً.

ستتمتع البشرة بالجمال، الإشراق والترطيب لمدة 8 ساعات.

أيقظي بشرتك مع مصحح العيوب Healthy Mix Correcting Concealer

ابتُكِر أيضاً Healthy Mix Correcting Concealer من تركيبة للعلاج من الفواكه حتى تمنحك مفعولاً مضاداً للإرهاق أنت بحاجة إليه!

• غني بالفواكه

الراسبيري لفوائده في تنشيط دوران الأوعية الدقيقة،

المشمش للتألق، بالإضافة إلى

الشمام لترطيب البشرة

3 ألوان طبيعية

يتوفر Healthy Correcting Concealer في 3 ألوان ليكشف عن إطلالة منتعشة وصحيّة:

- رقم 51 Eclat clair

- رقم 52 Eclat medium

- رقم 53 Eclat foncé

نتائج المكياج:

سيوفر لك نسيجه القابل للذوبان امتزاجاً مثالياً مع البشرة، لتتمتعي بإطلالة رائعة من دون علامات للمكياج! يصحح مصحح العيوب Healthy Correcting Concealer الدوائر الداكنة والشوائب لديك حتى يعطيك عينين صحيتين، مرتاحتين ومتألقتين.

لوّني خدودك مع أحمر الخدود Little Round Pot

للمسة أخيرة من الانتعاش لإطلالتك الصحية عند العناية بجمالك لك، تقدم بورجوا لخدودك نفحة من الألوان مع أحمر الخدود الدائري والفريد الخاص بها!

يمتاز أحمر الخدود Little Round Pot Blush بقدرة امتزاج استثنائية ليعطي بشرتك لمسة أخيرة مثالية.

لونان جديدان للاختيار منهما حسب درجة لون بشرتك

رقم 42 Fraicheur de Rose الجديد، خدود وردية للبشرة الفاتحة

رقم 43 Corail Tentation الجديد، لمسة مرجانية لتعزيز البشرات المتوسطة